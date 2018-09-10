Киев активизировал воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины активизировали воздушную разведку в районе двух населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"Пользуясь объявленным перемирием, украинские боевики в нарушение минских договоренностей активизировали воздушную разведку у линии боевого соприкосновения. Так, работа беспилотных летательных аппаратов 26-й отдельной артиллерийской бригады, отмечена в районе населенных пунктов Счастье и Желтое", — рассказал Марочко. Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, вблизи указанных населенных пунктов украинские силовики проводили практическую отработку учебных вопросов по использованию беспилотников.

"Данные мероприятия проводятся украинским командованием в целях выявления объектов для огневого поражения, проверки качества маскировки своих позиций и техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей. В связи с этим, мы не исключаем провокационные обстрелы в ближайшее время", — дополнил представитель оборонного ведомства.