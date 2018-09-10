Ким Чен Ын намерен двигаться по пути денуклеаризации, считает Матвиенко

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын твердо намерен двигаться по пути денуклеаризации, его риторика изменилась, страна посылает миру сигнал о желании политически урегулировать проблемы, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам визита в КНДР.

"Его твердое намерение дальше двигаться по этому пути (денуклеаризации — ред.), его твердое намерение двигаться в сторону диалога с Южной Кореей и к последующему объединению. Я убедилась, что это не декларация, что он искренне этого хочет и много делает для этого",- сказала Матвиенко журналистам.

Она сказала, что заметила изменения в риторике северокорейского лидера. "Если вы обратили внимание, риторика другая, нет такой воинствующей риторики. Даже на параде (накануне в Пхеньяне прошел парад в честь 70-летия образования государства — ред.), вы видели – только оборонительная техника, никаких ракет дальней и средней дальности. Страна демонстрирует, посылает миру сигналы, что Северная Корея хочет мирного урегулирования проблемы", — сказала она.

Матвиенко напомнила, что КНДР уже предприняла два серьезных шага в контексте урегулирования: принято решение о прекращении испытаний ракет, ликвидации ядерного полигона. "Это два серьезных шага, которые направлены на денуклеаризацию Корейского полуострова", — сказала она.

"Он говорил подробно о предстоящем саммите с лидером Южной Кореи, о межкорейских переговорах. И рассчитывает, что они дальше продвинутся, у них есть планы модернизации, соединения автомобильных дорог, железных дорог, то есть нужно и в экономическом плане продвигаться, если, конечно, не будут стопорить и им мешать",- отметила Матвиенко.