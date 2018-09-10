В Казахстане автора школьного учебника обвинили в расизме

АЛМА-АТА, 10 сен – РИА Новости. Казахстанскую общественность возмутил рассказ о темнокожем мальчике в учебнике "Естествознание" для второго класса. Автор приводит вымышленную историю об афроамериканском подростке, который подвергся издевательствам со стороны детей в казахстанской школе. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

На рассказ в учебнике обратила внимание мама одного из школьников. Женщина привела цитату из книги и приложила фото страницы в социальных сетях.

"К нам в класс недавно пришел новенький ученик. Зовут его Майкл. Его родители переехали к нам в Казахстан работать. Вы скажете ничего особенного, но это не так. Он россиянин африканского происхождения. Звучит необычно для Казахстана, а для города Семей – это как увидеть живую Жар-птицу", — цитирует содержание рассказа, автором которого указана А. Карабутова, мама второклассника.

В небольшом тексте говорится, что дети поначалу не хотели дружить с новичком из-за его внешности.

Возмущение мамы школьника поддержали другие пользователи соцсети. Министерство образования Казахстана и городской отдел образования Семея ситуацию пока не прокомментировали.

В прошлом учебном году в Казахстане вспыхнул скандал из-за учебника по русскому языку для седьмого класса автора Зинаиды Сабитовой. Недоумение родителей вызвали задания составить визитную карточку для баурсака (вид традиционной выпечки – Sputnik.) и посмотреть телевизионное шоу Ивана Урганта, а также опубликованная в учебнике лингвистическая сказка Людмилы Петрушевской "Пуськи бятые".

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