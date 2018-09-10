Комплексы Aegis Ashore не будут угрозой для России, заявил посол Японии

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые Япония планирует разместить на своей территории, не будут представлять угрозу для России и носят чисто оборонительный характер, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

Правительство Японии 19 декабря 2017 года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года. Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с этими планами.

"Японская система ПРО является чисто оборонной, рассчитанной на защиту жизни и имущества граждан нашей страны", — сказал Кодзуки.

Он подчеркнул, что Япония будет самостоятельно управлять этим комплексом, и "он не является угрозой для соседних стран, включая Россию".

Посол напомнил, что между Японией и Россией существует несколько форматов диалога, в том числе консультации на уровне министров в формате "2+2", а также консультации по вопросам безопасности, в ходе которых Токио разъяснял свою позицию.

"Считаю важным развитие диалога в сфере безопасности для углубления взаимопонимания между нашими странами-соседями. Япония придает большое значение обеспечению взаимной прозрачности наших политик и созданию атмосферы доверия", — подчеркнул Кодзуки.

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