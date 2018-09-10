Известный британский повар поймал грабителя, ворвавшегося к нему в дом

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Известный британский повар Джейми Оливер стал героем своей улицы, поймав грабителя, который пытался ограбить его особняк, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полицию.
"В 7.13 вечера во вторник, 4 сентября, полиции сообщили, что злоумышленник пытается проникнуть в дома в районе Хайгейт. Мужчина был задержан представителями общественности и впоследствии арестован полицией", — подтвердил представитель Скотланд-Ярда.
Как отмечает издание, на одной улице с особняком Оливера предположительно находятся дома и других знаменитостей, включая супермодель и актрису Кейт Мосс.