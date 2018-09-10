Известный британский повар поймал грабителя, ворвавшегося к нему в дом

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Известный британский повар Джейми Оливер стал героем своей улицы, поймав грабителя, который пытался ограбить его особняк, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полицию.

По данным издания, 43-летний Оливер во время попытки ограбления находился дома с женой и пятью детьми. Повар преследовал мужчину, который попытался проникнуть в дом, схватил его и повалил на землю, пока соседи звонили в полицию. В результате преступник, который также пытался проникнуть в несколько других особняков на той же улице, был арестован правоохранительными органами.

"В 7.13 вечера во вторник, 4 сентября, полиции сообщили, что злоумышленник пытается проникнуть в дома в районе Хайгейт. Мужчина был задержан представителями общественности и впоследствии арестован полицией", — подтвердил представитель Скотланд-Ярда.

Как отмечает издание, на одной улице с особняком Оливера предположительно находятся дома и других знаменитостей, включая супермодель и актрису Кейт Мосс.