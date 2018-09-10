Источник сообщил о шести раненых при взрыве в офисе в Триполи

ТРИПОЛИ, 10 сен — РИА Новости. В результате взрыва, прогремевшего в понедельник в офисе Национальной нефтяной корпорации в ливийской столице в Триполи, есть жертвы, на данный момент также известно о шести раненых, сообщил РИА Новости источник в организации.

Ранее телеканал Al-Arabia сообщил в Twitter, что вооруженные люди напали на офис Национальной нефтяной корпорации в ливийской столице Триполи. Сообщалось, что смертник подорвался внутри здания. Издание Asharq Al-Awsat сообщало, что на здание организации напали три человека в масках.

"Произошел взрыв в Национальной нефтяной корпорации, более шести человек ранены", — заявил источник.

Собеседник агентства добавил, что внутри здания есть погибшие, члены террористической группировки также продолжают находиться внутри здания.