Директор CBS покинет пост после обвинений в домогательствах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Директор телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвс покинет свой пост после того, как в его адрес прозвучали многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах.

"Одновременно с публикацией этого заявления Лесли Мунвс покидает пост председателя, президента и директора", — сообщается в заявлении телерадиокорпорации.

В компании сообщили, что Мунвс и CBS пожертвуют 20 миллионов долларов одной или нескольким организациям, которые поддерживают движение #MeToo, осуждающее сексуальные домогательства.

Ранее издание New Yorker обвинило Мунвса в сексуальных домогательствах, преследовании и запугивании шести женщин, а также в плохом обращении со многими женщинами-коллегами. По словам пострадавших, Мунвс сексуально домогался их, а когда они отказывали, "запугивал физической расправой и угрожал погубить их карьеру". По словам женщин, все случаи домогательств произошли в период между 1980-2000 годами.

Позже в New Yorker появилась статья с обвинениями от еще шести женщин. На данный момент о домогательствах со стороны Мунвса заявили уже 12 предполагаемых жертв.

Еще после публикации первой статьи правление CBS Corporation начало расследование. Сам Мунвс отрицал свою вину и признал отношения лишь с тремя из этих женщин, отметив, что они были основаны на взаимном согласии.