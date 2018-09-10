В Германии выдали ордер на арест подозреваемых в убийстве немца в Кетене

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Суд города Дессау в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт выдал ордер на арест двух человек, которые участвовали в драке с 22-летним гражданином Германии, приведшей к его гибели.

Как говорится в пресс-релизе полиции федеральной земли, молодые люди в возрасте 18 и 22 лет подозреваются в "нанесении телесных повреждений, повлекших за собой смерть потерпевшего". Оба подозреваемых были направлены в исправительное учреждение.

Между тем, полиция Саксонии-Анхальт ранее заявляла, что причиной смерти пострадавшего в драке гражданина Германии стал инфаркт и что остановка сердца "не связана напрямую с полученными ранениями".

О том, что гражданин Германии 22 лет погиб в субботу вечером в драке с группой афганцев в немецком городе Кётен (федеральная земля Саксония-Анхальт), сообщил в воскресенье таблоид Bild. Двое подозреваемых были задержаны, они являются гражданами Афганистана, сообщило издание со ссылкой на полицию и прокуратуру. Как сообщила газета Mitteldeutsche Zeitung, погибший страдал кардиологическим заболеванием.