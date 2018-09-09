Чичерина выступила с симфоническим оркестром на дне города в Луганске

Российская певица Юлия Чичерина выступила в честь 223 годовщины основания Луганска на главной площади города с симфоническим оркестром Луганской академической филармонии

Российская певица Юлия Чичерина выступила в честь 223 годовщины основания Луганска на главной площади города с симфоническим оркестром Луганской академической филармонии

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила в честь 223-й годовщины основания Луганска на главной площади города с симфоническим оркестром Луганской академической филармонии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Чичерина несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами, а также принимала участие в рок-фестивале "Солнце взойдет!" в 2015 году. В феврале 2017 года певица выпустила клип на песню "Рвать", посвященную героям Донбасса. Министерство культуры Украины внесло Чичерину в "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В мае 2017 года Чичериной в Луганске вручили паспорт республики.

© РИА Новости Российская певица Юлия Чичерина выступила в честь 223 годовщины основания Луганска на главной площади города с симфоническим оркестром Луганской академической филармонии © РИА Новости Российская певица Юлия Чичерина выступила в честь 223 годовщины основания Луганска на главной площади города с симфоническим оркестром Луганской академической филармонии

Открыли вечер артисты филармонии, после чего симфонический оркестр под руководством Александра Щурова представил симфо-шоу, в программе которого прозвучали популярные композиции известных рок-исполнителей. Чичерина выступила в третьей части концерта.

"Я обожаю Луганск. У нас с луганскими зрителями особенная связь, потому что мы сблизились за время военных действий", — сказала Чичерина журналистам после концерта.

Она выразила восхищение луганским симфоническим оркестром, который, за короткое время смог подготовить аранжировки 12 песен российской певицы. Среди прочих Чичерина исполнила песни, посвященные "защитникам Донбасса": "На передовой" и "Рвать". В завершение выступления певица под аккомпанемент оркестра исполнила свой знаменитый хит "Ту-лу-ла".