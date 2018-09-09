Вучич отказался пообещать оружие косовским сербам

БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отказался обещать оружие косовским сербам на массовом собрании в городе Косовска-Митровица в воскресенье, но пообещал не допустить применения оружия против них.

Вучич 8-9 сентября посетил Косово и Метохию. В начале своей поездки в субботу он заявил, что приехал говорить о мире, стабильности и экономическом развитии с сербами в Косово.

В воскресенье в центре северной, преимущественно сербской части города Косовска-Митровица перед сценой собрались тысячи местных жителей с национальными флагами. В своей речи Вучич указал, что сейчас в Косово остались только "самые сильные и храбрые" и что в 1991 году сербов в крае было в процентах в три раза больше, чем сейчас.

"Поэтому я говорю о реальности. Поэтому не хочу военных песен, не буду вас подстрекать, не буду обещать вам оружие и боеприпасы, хотя всем ясно, что никому не позволим оружие и боеприпасы применять против вас", — отметил он.

"Потому что хотим вас видеть живыми. Хотим иметь сербских детей, школы для них, учебники, детсады. Чтобы у вас было достаточно работы, чтобы захотеть иметь детей. Хочу роддома, игровые площадки, дороги, фабрики, хочу, в конце концов, чтобы у вас было, ради чего здесь оставаться", — подчеркнул президент Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.