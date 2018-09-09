Мать президента Молдавии серьезно пострадала в ДТП, сообщили СМИ

КИШИНЕВ, 9 сен — РИА Новости. Мать президента Молдавии Галина Додон серьезно пострадала в ДТП, президент Игорь Додон и его сын находятся в больнице для прохождения медицинского контроля, сообщает портал Unimedia.md.

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье попал в аварию, глава государства чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщил советник президента Максим Лебединский.

"Только маме президента понадобилась медицинская помощь, ее доставили в больницу скорой помощи. У женщины переломы, она находится под контролем врачей", — сообщает портал со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, президент вместе с сыном отделался царапинами и ушибами. Оба находятся в больнице, где должны пройти обследование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что две машины из кортежа президента попали в аварию, пострадавшим оказали медицинскую помощь.