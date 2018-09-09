РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Совфеде отметили важность отношений между Россией и КНДР

01230
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фотоТриумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове – одна из актуальных тем международной повестки дня, отношения Москвы и Пхеньяна являются важным фактором стабильности в этой сфере, заявил журналистам в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото : пресс-служба СФ
В Совфеде создадут группу дружбы с парламентом КНДР
Косачев входит в состав делегации Совета Федерации, которая с визитом находится в КНДР.

"Ситуация на Корейском полуострове – одна из наиболее актуальных тем международной повестки дня. Еще несколько месяцев назад казалось, что эта ситуация может привести к полномасштабному кризису, вплоть до конфликта с участием ведущих мировых держав. В этом смысле отношения между Россией и КНДР – важнейший фактор стабилизации, успокоения эмоций и продвижения вперед в политическом урегулировании", — отметил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что происходящее на Корейском полуострове во многом было спровоцировано агрессивной, наступательной политикой Запада, США и их союзников, чтобы попытаться ситуацию внутри КНДР поменять через вмешательство извне. "Уверен, что именно этой линией были в свое время спровоцированы действия северокорейского руководства, которое пошло на разворачивание полномасштабной ядерной программы", — сказал Косачев.

Валентина Матвиенко во время встречи с Ким Чен Ыном в Пьхеньяне. 9 сентября 2018
© Фото : пресс-служба главы КНДР
Матвиенко: Россия ищет варианты сотрудничества с КНДР в условиях санкций
Однако, по его словам, по сути КНДР защищала свой суверенитет, независимость, право на то, чтобы определять пути развития нации и перспективы решения ситуации на Корейском полуострове. "Мы не соглашаемся с тем, что происходит в сфере развития ядерной программы КНДР, но мы понимаем и поддерживаем усилия народа этой страны по отстаиванию своей независимости и суверенитета", — сказал сенатор.

Северокорейская сторона неоднократно подчеркивала, что готова решать накопившиеся в этой сфере вопросы посредством политических решений, снижать напряженность и сворачивать соответствующие военные программы, но только на взаимной и сбалансированной основе, отметил Косачев.

"Логика договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Сингапуре лидеров КНДР и США в июне этого года, заключается в том, чтобы идти вперед параллельно, поэтапно, сбалансированно, снимая ту враждебность и тот уровень недоверия, который накапливался годами и десятилетиями в противостоянии между КНДР с одной стороны и США и их союзниками – с другой. И через новый уровень доверия, взаимного понимания намерений друг друга выходить на договоренности, которые отвечают ожиданиям всего человечества. А в конечном итоге это денуклеаризация Корейского полуострова, но именно полуострова, а не одной отдельно взятой страны на нем", — пояснил он.

Косачев также сообщил, что важный элемент переговоров делегации СФ в КНДР — перспективы двусторонних российско-северокорейских отношений. "Здесь очень много интересных проектов: это и сочетание наших возможностей по железнодорожному транспорту, трубопроводный транспорт, энергомосты. Есть большое количество проектов, которые могут приносить конкретные результаты, но только при условии, что будут решаться политические проблемы, накопившиеся на Корейском полуострове", — подчеркнул парламентарий.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена