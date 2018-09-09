В Совфеде отметили важность отношений между Россией и КНДР

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове – одна из актуальных тем международной повестки дня, отношения Москвы и Пхеньяна являются важным фактором стабильности в этой сфере, заявил журналистам в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Косачев входит в состав делегации Совета Федерации, которая с визитом находится в КНДР.

"Ситуация на Корейском полуострове – одна из наиболее актуальных тем международной повестки дня. Еще несколько месяцев назад казалось, что эта ситуация может привести к полномасштабному кризису, вплоть до конфликта с участием ведущих мировых держав. В этом смысле отношения между Россией и КНДР – важнейший фактор стабилизации, успокоения эмоций и продвижения вперед в политическом урегулировании", — отметил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что происходящее на Корейском полуострове во многом было спровоцировано агрессивной, наступательной политикой Запада, США и их союзников, чтобы попытаться ситуацию внутри КНДР поменять через вмешательство извне. "Уверен, что именно этой линией были в свое время спровоцированы действия северокорейского руководства, которое пошло на разворачивание полномасштабной ядерной программы", — сказал Косачев.

Однако, по его словам, по сути КНДР защищала свой суверенитет, независимость, право на то, чтобы определять пути развития нации и перспективы решения ситуации на Корейском полуострове. "Мы не соглашаемся с тем, что происходит в сфере развития ядерной программы КНДР, но мы понимаем и поддерживаем усилия народа этой страны по отстаиванию своей независимости и суверенитета", — сказал сенатор.

Северокорейская сторона неоднократно подчеркивала, что готова решать накопившиеся в этой сфере вопросы посредством политических решений, снижать напряженность и сворачивать соответствующие военные программы, но только на взаимной и сбалансированной основе, отметил Косачев.

"Логика договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Сингапуре лидеров КНДР и США в июне этого года, заключается в том, чтобы идти вперед параллельно, поэтапно, сбалансированно, снимая ту враждебность и тот уровень недоверия, который накапливался годами и десятилетиями в противостоянии между КНДР с одной стороны и США и их союзниками – с другой. И через новый уровень доверия, взаимного понимания намерений друг друга выходить на договоренности, которые отвечают ожиданиям всего человечества. А в конечном итоге это денуклеаризация Корейского полуострова, но именно полуострова, а не одной отдельно взятой страны на нем", — пояснил он.

Косачев также сообщил, что важный элемент переговоров делегации СФ в КНДР — перспективы двусторонних российско-северокорейских отношений. "Здесь очень много интересных проектов: это и сочетание наших возможностей по железнодорожному транспорту, трубопроводный транспорт, энергомосты. Есть большое количество проектов, которые могут приносить конкретные результаты, но только при условии, что будут решаться политические проблемы, накопившиеся на Корейском полуострове", — подчеркнул парламентарий.