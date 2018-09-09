Додону не понадобилась медицинская помощь после ДТП

КИШИНЕВ, 9 сен — РИА Новости. Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье попал в аварию, глава государства чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщил советник президента Максим Лебединский.Facebook Лебединский.
По словам советника президента, в автомобили кортежа врезалось транспортное средство, которое нарушило правила дорожного движения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что две машины из кортежа президента попали в аварию, пострадавшим оказали медицинскую помощь.
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