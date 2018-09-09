Ярошенко пожаловался на антисанитарию в американской тюрьме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, пожаловался на антисанитарные условия содержания, сообщает НТВ.

"Я, конечно, не сидел в российских тюрьмах, но я здесь живу в полной антисанитарии. Маленькое помещение и 100 человек, и на 100 человек — четыре туалета. Здесь нет кровати — здесь железные нары, сваренные два уголка и лист металла. Есть какой-то небольшой матрасик, но нет подушки", — цитирует НТВ Ярошенко. Он отметил, что у него вторая полка, прыгать на которую ему тяжело из-за хронических заболеваний и плачевного состояния здоровья.

В августе супруга и дочь Ярошенко посетили его в тюрьме Данберри. "Если я здесь сгину, в этих американских застенках, то, конечно, это будет большое потрясение и для дочки, и для жены. Я держусь только ради них. <…> Они, конечно, вселили в меня веру, что все будет хорошо, потому что я знаю, что за меня постоянно (супруга. — Прим. ред.) бьется, борется, и то же самое дочка", — сказал Ярошенко.

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. Россиянин, который полностью отрицает вину и называет свое дело сфабрикованным, от апелляции в Верховный суд США отказался.