Молодой немец погиб в драке с афганцами в городе Кетен

БЕРЛИН, 9 сен — РИА Новости. Гражданин Германии в возрасте 22 лет погиб в субботу вечером в результате драки с группой афганцев в немецком городе Кётен (федеральная земля Саксония-Анхальт), сообщил в воскресенье таблоид BILD.

Двое подозреваемых задержаны, они являются гражданами Афганистана, сообщило издание со ссылкой на полицию и прокуратуру.

По информации BILD, подозреваемые вступили в спор еще с одним гражданином Афганистана и гражданкой Германии на игровой площадке для детей, речь шла о том, кто из троих мужчин является отцом ребенка женщины. Затем к спорящим подошли еще два гражданина Германии, началась драка, в результате которой 22-летний немец получил тяжелые ранения. Он скончался в больнице.

Сообщается также, что брат скончавшегося гражданина ФРГ ранее был осужден по статье за преступления из праворадикальных убеждений, он успел навестить в больнице умирающего.

Утром 26 августа в городе Хемниц на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.