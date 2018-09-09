В Афганистане не менее десяти силовиков погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. По меньшей мере десять силовиков, включая главу районного отделения полиции, убиты при атаке боевиков радикального движения "Талибан*" на провинцию Вардак в центральном регионе Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Как заявил представитель губернатора провинции Вардак Абдул Рахман Мангал, боевики атаковали район Даймирдад. В ходе контратаки афганским силовикам удалось ликвидировать 52 боевиков и ранить еще 60.

По данным источников телеканала, атака талибов продолжается, район может перейти под контроль боевиков, если правительственные силы не получат подкрепление. Местные чиновники сообщили, что на помощь в атакуемый район направлены дополнительные подразделения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан*", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство*". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещена в России