В Афганистане не менее десяти силовиков погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. По меньшей мере десять силовиков, включая главу районного отделения полиции, убиты при атаке боевиков радикального движения "Талибан*" на провинцию Вардак в центральном регионе Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
По данным источников телеканала, атака талибов продолжается, район может перейти под контроль боевиков, если правительственные силы не получат подкрепление. Местные чиновники сообщили, что на помощь в атакуемый район направлены дополнительные подразделения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан*", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство*". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России