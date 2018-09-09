Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью премьер-министра Абхазии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью главы кабмина Абхазии Геннадия Гагулии, отметив его личный вклад в развитие дружественных и партнерских отношений между странами, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате дорожно-транспортного происшествия премьер-министра Республики Абхазии Г.Л. Гагулии. Хотел бы особо отметить значимый личный вклад Геннадия Леонидовича в развитие дружественных и партнёрских отношений, связывающих Россию и Абхазию… Он уделял приоритетное внимание решению актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, продвижению совместных инвестиционных и гуманитарных проектов", — говорится в телеграмме.

Ранее на сайте кабмина Абхазии появилась информация о гибели 70-летнего Гагулии в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги "Псоу-Сухум" около 23.00 в субботу.