МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Швеции не видят в заявлениях о возможном вмешательстве России в выборы в стране повода для беспокойства, сообщил РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.
"Мы видим, что некоторые шведские сайты имеют тесные отношения с сайтами в России, с фейковыми новостями. Но в полиции безопасности говорят, что нет претензий насчет конкретно российского вмешательства. Это не значит, что его вообще не существует. Но пока никто на это не жаловался", — сказал шведский дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал смешными заявления о возможном вмешательстве России в выборы в Швеции.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.