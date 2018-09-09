В Швеции не жаловались на вмешательство России в выборы, заявил посол

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Швеции не видят в заявлениях о возможном вмешательстве России в выборы в стране повода для беспокойства, сообщил РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

В воскресенье в Швеции проходят парламентские выборы. В однопалатном парламенте заседают 349 депутатов, избираемых сроком на четыре года. Участки расположены в 29 избирательных округах страны и закроются в 20.00 (21.00 мск). Право голосовать предоставлено 7 миллионам 492 тысячам 837 гражданам страны.

"Мы видим, что некоторые шведские сайты имеют тесные отношения с сайтами в России, с фейковыми новостями. Но в полиции безопасности говорят, что нет претензий насчет конкретно российского вмешательства. Это не значит, что его вообще не существует. Но пока никто на это не жаловался", — сказал шведский дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал смешными заявления о возможном вмешательстве России в выборы в Швеции.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.