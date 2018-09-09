Премьер Японии посетил Хоккайдо, где произошло землетрясение

ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил в воскресенье северный остров Хоккайдо, где в результате мощного землетрясения магнитудой 6,7 погибли не менее 37 человек.Киодо и телеканала NHK, японский премьер побывал в районе Киота города Саппоро, а также осмотрел с вертолета регион схода многочисленных оползней Акасима.
Также предполагается, что Абэ посетит эвакуационные центры в населенных пунктах Ацутамати и Анпин и пообщается с пострадавшими.
В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни. За двое суток после землетрясения на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков.
Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли не менее 37 человек, один человек находится в состоянии клинической смерти, еще два человека числятся пропавшими без вести.
В работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы около 7 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и противопожарных служб.