Премьер Японии посетил Хоккайдо, где произошло землетрясение

ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил в воскресенье северный остров Хоккайдо, где в результате мощного землетрясения магнитудой 6,7 погибли не менее 37 человек.

По данным агентства Киодо и телеканала NHK , японский премьер побывал в районе Киота города Саппоро, а также осмотрел с вертолета регион схода многочисленных оползней Акасима.

Также предполагается, что Абэ посетит эвакуационные центры в населенных пунктах Ацутамати и Анпин и пообщается с пострадавшими.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни. За двое суток после землетрясения на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков.

Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли не менее 37 человек, один человек находится в состоянии клинической смерти, еще два человека числятся пропавшими без вести.

В работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы около 7 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и противопожарных служб.