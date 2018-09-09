В Швеции открылись избирательные участки на парламентских выборах

СТОКГОЛЬМ, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки, на которых граждане Швеции проголосуют на парламентских выборах, открылись в стране в 8 утра (09.00 мск).

Участки расположены в 29 избирательных округах страны и закроются в 20.00 (21.00 мск), сообщается на сайте государственной избирательной комиссии Швеции. Право голосовать предоставлено 7 миллионам 492 тысячам 837 гражданам страны.

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, предварительные результаты станут известны через 2-3 часа.

В однопалатном шведском парламенте заседают 349 депутатов, избираемых сроком на четыре года. Риксдаг представлен сегодня восемью партиями. По итогам последних выборов 2014 года в Швеции сформировано правительство меньшинства с участием социал-демократов и Партии зеленых.

Одновременно с парламентскими выборами в стране проводятся и выборы в органы местного самоуправления – муниципальные советы и органы губернского самоуправления.