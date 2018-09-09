В Абхазии рассказали о пострадавших при ДТП, в котором погиб премьер

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В ДТП с правительственным кортежем, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.

"Сообщение об аварии поступило примерно в 23.10 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, детали происшествия уточняются.

Ранее на сайте кабмина республики появилась информация о гибели Гагулии. Он скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги "Псоу-Сухум" около 23.00 часов 8 сентября.