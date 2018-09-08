Порошенко не стал давать прогнозы, когда на Украине настанет мир

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не станет делать прогнозы, когда на Украине настанет мир, чтобы не быть популистом.

Ранее Порошенко извинился перед украинцами за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считанные часы. По его словам, для него это "серьезный урок аккуратного и серьезного отношения к своим словам и обещаниям".

"Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх — это не мир для Порошенко и не мир для Украины", — приводит пресс-служба Порошенко его слова, сказанные в интервью житомирскому телеканалу "СК1".

Порошенко подчеркнул, что залогом мира являются украинские Вооруженные силы и сильная армия. На уточняющий вопрос, когда именно будет мир, Порошенко отметил, что не будет делать прогнозы. "Я не буду обещать время. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за его будущее", — заявил Порошенко.

Также украинский президент еще раз извинился перед семьями погибших и раненых военных, за данное 4,5 года назад обещание про "мир за считанные часы или дни".

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