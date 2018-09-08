Порошенко не стал давать прогнозы, когда на Украине настанет мир

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не станет делать прогнозы, когда на Украине настанет мир, чтобы не быть популистом.
"Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх — это не мир для Порошенко и не мир для Украины", — приводит пресс-служба Порошенко его слова, сказанные в интервью житомирскому телеканалу "СК1".
Порошенко подчеркнул, что залогом мира являются украинские Вооруженные силы и сильная армия. На уточняющий вопрос, когда именно будет мир, Порошенко отметил, что не будет делать прогнозы. "Я не буду обещать время. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за его будущее", — заявил Порошенко.
Также украинский президент еще раз извинился перед семьями погибших и раненых военных, за данное 4,5 года назад обещание про "мир за считанные часы или дни".
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