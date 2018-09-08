Между Южной Кореей и КНДР наметились совместные проекты, заявила Матвиенко

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Между Южной Кореей и КНДР наметились проекты по объединению авто- и железных дорог, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я напомнила о существовании трех крупных, для начала, хотя их гораздо больше в проработке, тройственных проектов Северная и Южная Корея, Россия: по прокладке газопровода, по перекачке электроэнергии, по развитию железных дорог… Ким Чен Ын сказал, что при очередном раунде переговоров они вернутся к ним с президентом Южной Кореи. Кроме того уже наметились проекты между Южной и Северной Кореей по объединению автодорог, железных дорог. Если никто не будет мешать реализации этих проектов, то они серьезные и важные для развития экономики страны", — сказала журналистам в субботу Матвиенко.