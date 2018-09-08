Палестинский подросток погиб после стычек с израильскими военными в Газе

Палестинские протестующие несут пострадавшего во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие несут пострадавшего во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 8 сен — РИА Новости. Палестинский подросток скончался от ран, полученных накануне в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Он стал вторым погибшим участником пятничных выступлений, которые продолжили пятимесячную череду протестных акций под общим названием "Великий марш возвращения".

"Сегодня в больнице города Хан-Юниса скончался 16-летний подросток от тяжелых ранений, которые он получил накануне в столкновениях с израильской армией", — сказал собеседник агентства.

В пятницу на границе был убит еще один подросток-палестинец, почти 400 жителей анклава получили ранения.

Аль-Кидра добавил, что с 30 марта, когда начался "марш возвращения", в стычках с израильтянами 174 палестинца погибли, 19,6 тысячи были ранены.

Израильские военные говорили, что в пятничных протестах участвовали тысячи человек, которые жгли покрышки, швыряли бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства. Армия в ответ применяла спецсредства, открывала огонь на поражение и дважды атаковала с воздуха наблюдательные вышки боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС, было сказано в сводке.

В субботу военные задержали четырех палестинцев, которые пытались проникнуть в Израиль из северной части сектора Газа. При них были найдены нож и топор, сообщила армейская пресс-служба.