Ким Чен Ын настроен на объединение двух Корей, заявила Матвиенко

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын настрое на объединение Северной и Южной Корей, сообщила журналистам в субботу спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

"Северокорейский лидер настроен на движение в эту сторону — к объединению двух Корей. Опять-таки это улица с двухсторонним движением. При понимании, что некоторые региональные игроки и внерегиональные не заинтересованы в объединении двух Корей, потому что кое-кому хочется через это манипулировать, удерживать позиции в регионе", — сказала Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента Матвиенко провела в субботу встречу с лидером КНДР.