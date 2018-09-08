Главы России и Вьетнама обсудили вопрос международной безопасности

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам переговоров подчеркнули, что безопасность одних государств недопустимо обеспечивать за счет других, в том числе путем расширения альянсов, текст заявления опубликован на сайте Кремля.

"Россия и Вьетнам считают международную безопасность неделимой и всеобъемлющей, исходят из того, что безопасность одних государств недопустимо обеспечивать за счет безопасности других, в том числе путем расширения глобальных и региональных военно-политических альянсов", — следует из документа.