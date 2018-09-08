СМИ: пропавший в Гималаях вертолет с шестью пассажирами упал в Непале

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пропавший в субботу утром в Гималаях вертолет компании Altitude Air, на борту которого находились шесть пассажиров и пилот, по сообщениям очевидцев, упал в районе Нувакот в центральном Непале, сообщает издание Himalayan Times со ссылкой на директора авиакомпании.

Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший пациента из деревни Самогон в Катманду, потерял связь с диспетчерами Международного аэропорта Трибхуван около 8.10 утра (11.10 мск).

По последним данным, местные жители видели вертолет в районе Нувакот, когда он совершал аварийную посадку. На борту находились шесть пассажиров, в том числе 68-летний японский турист Хироми Комацу и пять непальцев. Управляющий директор Altitude Air Нима Нуру Шерпа, ссылаясь на сообщения местных жителей, сообщил, что упавший вертолет не загорелся.

Вертолет непальской армии и еще один частный вертолет с командами спасателей пытаются добраться до места крушения, но погодные условия затрудняют проведение операции. Подробности инцидента выясняются.