В ООН рассказали, когда начнется первая эвакуация раненых из Саны в Каир

ЖЕНЕВА, 8 сен — РИА Новости. Первая медицинская эвакуация из столицы Йемена Саны в Каир начнется примерно через неделю, заявил спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

"Я полагаю, что первая медицинская эвакуация из Саны в Каир начнется примерно через неделю", — заявил Гриффитс на пресс-конференции в субботу.

Война в Йемене между правительством и шиитским движением повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается с 2014 года, с марта 2015 года в ней на стороне властей участвует коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт ранее не привели к успеху.