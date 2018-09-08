Спецпосланник ООН прокомментировал отсутствие делегации хуситов в Женеве

ЖЕНЕВА, 8 сен — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил, что не воспринимает отсутствие делегации хуситов в Женеве как "фундаментальную блокаду" переговорного процесса.

Межйеменские консультации после двухлетнего перерыва должны были начаться в четверг в Женеве при участии повстанцев-хуситов и международно признанных властей Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Накануне стало известно, что делегация хуситов не смогла вылететь из Саны, так как коалиция не дала разрешение на взлет самолета, на борту которого хуситы планировали вывезти тяжело больных и раненых. Позднее представитель коалиции заявил, что разрешение на пролет самолета было выдано, но они испугались ехать.

Отсутствие одной из делегаций не помешало Гриффитсу начать неформальные консультации с представителями властей Йемена, с которыми он провел встречу в среду вечером, после чего его офис объявил о возобновлении переговорного процесса при участии двух сторон в пятницу.

"Я не воспринимаю это как фундаментальную блокаду процесса", — заявил Гриффитс на пресс-конференции в субботу.

Он подчеркнул, что "логистические сложности" случились "не впервые", а организация участия различных делегаций в переговорах является "деликатным и сложным вопросом".

Гриффитс также добавил, что собирается провести переговоры с представителями хуситов в столице Омана Маскате и в столице Йемена Сане.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.