Защита Манафорта обсуждает возможность сделки со следствием, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Адвокаты Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, обсуждают с прокурорами возможность признания досудебной сделки о признании вины по ряду обвинений, предъявленных ему на втором процессе в США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

На первом процессе над Манафортом в Виргинии он был признан виновным по 8 пунктам банковского и налогового мошенничества. На процессе в Вашингтоне он обвиняется в том, что работал иностранным агентом без необходимой регистрации при минюсте США — речь идет о тех годах, когда Манафорт консультировал экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов.

Манафорта также обвиняют на втором процессе в отмывании денег. В случае признания виновным ему грозит длительный срок тюрьмы в добавление к тому сроку, к которому он может быть приговорен по первому делу в Виргинии.

Как сообщил собеседник агентства, в ходе переговоров о возможной сделке со следствием сейчас рассматривается вопрос, по каким обвинениям Манафорт может признать себя виновным на процессе в Вашингтоне и какие сроки могут запросить представители команды спецпрокурора Роберта Мюллера. Как отмечает агентство, переговоры могут окончиться провалом, но если адвокаты договорятся с прокуратурой, Мюллер сможет запросить уменьшение наказания Манафорту в рамках обоих процессов, если по второму его также признают виновным. По делу, которое рассматривается в Виргинии, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник агентства отметил, что пока неясно, будет ли экс-глава предвыборного штаба Трампа сотрудничать в расследовании "российского влияния на выборы 2016 года". Ранее журналист Fox News Эйнсли Эрхардт сообщила, что Трамп готов рассмотреть возможность его помилования.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.