Замглавы польско-российского центра заявил, что его не впустили в Россию

ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Заместитель руководителя польско-российского центра диалога и согласия Лукаш Адамский заявляет, что его не пустили на территорию России.

Как утверждает Адамский на своей странице в Facebook , он не был пропущен на территорию России, куда пытался въехать со стороны Калининградской области, где должен был принимать участие в открытии чемпионата приграничной зоны по футболу среди детей.

"Оказалось, что, по данным ФСБ, я представляю угрозу обороноспособности, национальной безопасности или общественному порядку Российской Федерации. Такой документ я получил от российской пограничной службы", — написал Адамский.

"Мне запрещен въезд в Россию до марта 2021 года", — добавил он.