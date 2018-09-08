В ДНР заявили, что силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (85)

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 19 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 18 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.