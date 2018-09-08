РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Матвиенко поделилась впечатлениями от посещения Пхеньяна

(обновлено: 06:19 08.09.2018)
03581
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фотоПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото : пресс-служба СФ

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко впечатлилась красотой столицы Северной Кореи и стойкостью граждан страны, которые, несмотря на санкции, обеспечивают развитие государства.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Матвиенко передаст Ким Чен Ыну послание Путина
Как сказала Матвиенко на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, со времени ее последнего визита в Пхеньян в 2005 году столица Северной Кореи значительно изменилась. "Под руководством глубоко уважаемого товарища Ким Чен Ына такое развитие мощное. Новые кварталы, новые улицы, потрясающая архитектура, город такой чистый, благоустроенный, Произвел огромное впечатление на меня", — сказала Матвиенко.

"Огромное уважение вызывает ваш стойкий народ, который, несмотря на жесточайшие санкции и ограничения, обеспечивает развитие страны", — добавила она.

Ранее в субботу Матвиенко на холме Мансу в Пхеньяне возложила цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а после на холме Моранбон — к Монументу освобождения (Памятнику советским солдатам). У этого монумента она поблагодарила корейскую сторону за бережное отношение к нему и сохранение памяти о советских войнах.

Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Матвиенко встретится с формальным главой КНДР и спикером парламента
Глава Совфеда затем встретилась с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхе Боком. Тот поприветствовал "российских друзей, которые здесь, чтобы отметить 70-летие образования Корейской Республики".

Матвиенко со своей стороны поблагодарила за приглашение в КНДР. "Прежде всего, хочу поздравить вас, весь народ Корейской Республики с этой юбилейной датой", — сказала она.

Она поблагодарила корейскую сторону за внимание и гостеприимство.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена