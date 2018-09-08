Матвиенко поделилась впечатлениями от посещения Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко впечатлилась красотой столицы Северной Кореи и стойкостью граждан страны, которые, несмотря на санкции, обеспечивают развитие государства.

Как сказала Матвиенко на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, со времени ее последнего визита в Пхеньян в 2005 году столица Северной Кореи значительно изменилась. "Под руководством глубоко уважаемого товарища Ким Чен Ына такое развитие мощное. Новые кварталы, новые улицы, потрясающая архитектура, город такой чистый, благоустроенный, Произвел огромное впечатление на меня", — сказала Матвиенко.

"Огромное уважение вызывает ваш стойкий народ, который, несмотря на жесточайшие санкции и ограничения, обеспечивает развитие страны", — добавила она.

Ранее в субботу Матвиенко на холме Мансу в Пхеньяне возложила цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а после на холме Моранбон — к Монументу освобождения (Памятнику советским солдатам). У этого монумента она поблагодарила корейскую сторону за бережное отношение к нему и сохранение памяти о советских войнах.

Глава Совфеда затем встретилась с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхе Боком. Тот поприветствовал "российских друзей, которые здесь, чтобы отметить 70-летие образования Корейской Республики".

Матвиенко со своей стороны поблагодарила за приглашение в КНДР. "Прежде всего, хочу поздравить вас, весь народ Корейской Республики с этой юбилейной датой", — сказала она.

Она поблагодарила корейскую сторону за внимание и гостеприимство.