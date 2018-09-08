Матвиенко поделилась впечатлениями от посещения Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко впечатлилась красотой столицы Северной Кореи и стойкостью граждан страны, которые, несмотря на санкции, обеспечивают развитие государства.
"Огромное уважение вызывает ваш стойкий народ, который, несмотря на жесточайшие санкции и ограничения, обеспечивает развитие страны", — добавила она.
Ранее в субботу Матвиенко на холме Мансу в Пхеньяне возложила цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а после на холме Моранбон — к Монументу освобождения (Памятнику советским солдатам). У этого монумента она поблагодарила корейскую сторону за бережное отношение к нему и сохранение памяти о советских войнах.
Матвиенко со своей стороны поблагодарила за приглашение в КНДР. "Прежде всего, хочу поздравить вас, весь народ Корейской Республики с этой юбилейной датой", — сказала она.
Она поблагодарила корейскую сторону за внимание и гостеприимство.