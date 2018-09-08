СМИ: British Airways может грозить крупный штраф

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Авиакомпании British Airways может грозить штраф в размере до 500 миллионов фунтов (около 645 миллионов долларов) после хакерской атаки, в результате которой были похищены личные данные пользователей, сообщает британская газета Mirror.

Ранее авиакомпания заявила, что данные около 380 тысяч клиентов, включая сведения о банковских картах, были похищены мошенниками. Глава British Airways Алекс Круз сообщила, что авиакомпания намерена выплатить компенсации клиентам, понесшим убытки в результате хакерской атаки на сайт и мобильное приложение авиаперевозчика.

Как сообщает издание, согласно новому регламенту, максимальным наказанием, которое может получить компания за утечку данных, является штраф в размере 17 миллионов фунтов (около 22 миллионов долларов) или 4% от общего объема продаж.

Газета добавляет, что на 31 декабря 2017 года доход авиакомпании составил 12,2 миллиарда фунтов (около 15 миллиардов долларов), что означает, что компании может грозить штраф в размере около 500 миллионов фунтов, если Управление уполномоченного по делам информации Великобритании (ICO) предпримет соответствующие действия.

Холдинг International Airlines Group, в которую входит British Airways, проводит срочное расследование по данному факту и просит всех пострадавших клиентов связываться со своими банкам во избежание финансовых потерь.