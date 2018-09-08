В Германии рассказали, как Запад опозорился в Сирии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Запад упустил возможность повлиять на развитие ситуации в Сирии, а это результат провальной политики США и Европы на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в интервью изданию Kieler Nachrichten.
Рёттген возложил ответственность за это на бывшего президента США Барака Обаму, который в 2013 году "не отреагировал военным образом на химатаку Асада", хотя обещал провести боевую операцию.
Политик также назвал Европу "политической попрошайкой", которая потеряла все свое влияние, что привело к усилению России и Ирана.
"Европа стала дипломатической попрошайкой. Теперь нам приходится просить Россию, Иран и Асада не делать снова то, что они делали всё это время. И мы вообще-то точно знаем, что они не исполнят нашу просьбу", — отмечает Рёттген.
По его мнению, Запад переживает серьезный кризис, который уже привел к масштабному наплыву беженцев в Европу. "Мы переживаем политический и моральный кризис, вызванный отсутствием европейской политики на Ближнем Востоке. Мы приняли большое количество беженцев, но никак не изменили обстоятельства на месте, и мы не создаём структуры, чтобы сделать это в будущем", подчеркнул политик.