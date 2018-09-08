В Египте начинаются международные военные учения с участием США

КАИР, 8 сен — РИА Новости. Крупнейшие в регионе Ближнего Востока международные военные учения с участием США Bright star 2018 открываются в субботу в Египте, сообщила пресс-служба вооруженных сил АРЕ.

Согласно сообщению, учения продлятся с 8 по 20 сентября. "В маневрах примут участие представители сухопутных, военно-морских, военно-воздушных сил, а также спецподразделения из Египта, США, Греции, Иордании, Британии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии и Франции", — говорится в заявление египетских ВС.

Цель учений Bright star 2018 — укрепление военного сотрудничества между государствами, принимающими участие в маневрах, обмен опытом в использовании современного вооружения, изучение методики, которую использую партнеры. Стороны отработают противостояние террористическим атакам, эвакуацию, разминирование, борьбу с угрозами в море, организацию совместной работы в воздухе.

Учения предусматривают проведение лекций и практических занятий, совместное планирование операций, в том числе по борьбе с применением оружия массового поражения. Также планируется отработка ведения боевых действий в городских условиях и подавление очагов террористов.

По данным посольства США в Каире, в учениях примут порядка 800 американских военных. "В этом году упор будет сделан на региональной безопасности и сотрудничестве, а также усилении совместной работы в ведении нетрадиционных боевых действий", — говорится в заявлении дипломатического представительства США.

Первые учения Bright star состоялись в 1980 году как совместные египетско-американские маневры. Затем к участию в маневрах подключились страны НАТО и некоторые арабские государства.

Учения Bright star проводились раз в два года, но были отменены в 2011 году из-за того, что вооруженные силы Египта были заняты поддержанием порядка внутри страны после массовых народных волнений и отставки руководства страны. Маневры были возобновлены только в 2017 году.