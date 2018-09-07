Сотрудники "Лукойла" не пострадали при атаке на месторождение в Ираке

КАИР, 7 сен — РИА Новости. Никто из сотрудников "Лукойла" не пострадал при атаке демонстрантов на месторождение "Западная Курна-2" близ иракской Басры, сообщения СМИ о захвате заложников неверны, заявил РИА Новости информированный источник.

"Демонстранты действительно прорвались на территорию месторождения, избили полицию, но до места, где находятся сотрудники компании, они не добрались. Все сотрудники в целости-безопасности", — заявил РИА Новости информированный собеседник.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил о том, что демонстранты атаковали месторождение близ города Басра, оперируемое "Лукойлом" и захватили заложников.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. В пятницу демонстранты сожгли расположенное в городе консульство Ирана.