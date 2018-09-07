Сотрудники "Лукойла" не пострадали при атаке на месторождение в Ираке

КАИР, 7 сен — РИА Новости. Никто из сотрудников "Лукойла" не пострадал при атаке демонстрантов на месторождение "Западная Курна-2" близ иракской Басры, сообщения СМИ о захвате заложников неверны, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил о том, что демонстранты атаковали месторождение близ города Басра, оперируемое "Лукойлом" и захватили заложников.
Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. В пятницу демонстранты сожгли расположенное в городе консульство Ирана.