Российский посол оценил военную ситуацию в Йемене

ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости. Международное сообщество уделяет мало внимания войне в Йемене, в отличие от Сирии, считает посол России в этой стране Владимир Дедушкин.

"Не только Россия, наверное, и весь мир, ждет что война в Йемене наконец закончится — кровопролитная, тяжелая, и я бы сказал, странная война, на которую в международном сообществе по непонятным причинам не хотят обращать внимание, по сравнению с войной и событиями в Сирии", — заявил Дедушкин на брифинге в Женеве.

"В день в Йемене погибает около 400 человек. Только за последний месяц погибло порядка 150 детей", — отметил он.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.