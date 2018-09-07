Российский посол оценил военную ситуацию в Йемене

ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости. Международное сообщество уделяет мало внимания войне в Йемене, в отличие от Сирии, считает посол России в этой стране Владимир Дедушкин.
"В день в Йемене погибает около 400 человек. Только за последний месяц погибло порядка 150 детей", — отметил он.
Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.