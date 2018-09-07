Никарагуа вновь охватила национальная забастовка

МЕХИКО, 7 сен – РИА Новости. Национальная забастовка проходит в пятницу в Никарагуа в знак протеста против действий властей страны.

Как сообщает портал Prensa , забастовка началась в полночь по местному времени и продлится ровно сутки. Основными требованиями к властям является освобождение политических заключенных, а также прекращение репрессий со стороны властей и возобновление национального диалога для преодоления кризиса.

Предыдущая аналогичная акция прошла в стране в середине июля, когда на 90% была приостановлена работа частного сектора Никарагуа. Первая забастовка состоялась 14 июня.

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.

По последним данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, общее число погибших в ходе антиправительственных протестов в Никарагуа достигло 481 человека.