Врачи рассказали о состоянии раненого кандидата в президенты Бразилии

МЕХИКО, 7 сен – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару, раненный ножом в ходе предвыборного митинга, потерял два литра крови, заявил в пятницу врачи госпиталя Albert Einstein в Сан-Паулу.

Пострадавший был переведен в эту больницу после сделанной ему срочной операции сразу после ранения.

Как передает канал Globo, медики отмечают, что перевозка раненого прошла нормально. К основным рискам, которые могут иметь место теперь, относятся пневмония (потому что кандидат долгое время находился в шоке и потерял около двух литров крови) и инфекции (из-за утечки фекальной массы в брюшной полости).

Общий срок госпитализации составит от семи до десяти дней. Возобновление предвыборной деятельности Болсонару возможно не ранее чем через 20 дней. Между тем, в пятницу сторонники Болсонару установили огромную надувную куклу с его изображением рядом с госпиталем в Сан-Паулу, где находится раненый, в знак поддержки, сообщает Folha de Sao Paulo.

Также в знак поддержки пострадавшего соперника ряд кандидатов объявили о приостановке своей предвыборной кампании в пятницу. Это сделали, в частности, лидер экологической партии Rede Марина Силва, Сиру Гомес от Демократической рабочей партии и Жералду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии.

Сам пострадавший записал первое обращение после операции. На записи видно, что говорить ему тяжело. "Я никогда никому не сделал ничего плохого", — сказал Болсонару на опубликованной каналом Globo записи.

Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.