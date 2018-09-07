Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Все обвинения против Москвы по поводу "дела Скрипалей" полностью сфабрикованы, и Лондону нечем обосновать свои претензии, говорится в комментарии департамента МИД РФ по поводу совместного заявления ряда западных стран.

Ранее пресс-служба правительства Германии распространила заявление, что Франция, ФРГ, США, Канада и Великобритания предприняли совместные действия по пресечению деятельности ГРУ путем высылки агентов после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

"Россия неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не имеет никакого отношения к случившемуся в Солсбери и Эймсбери. Много раз предлагали британской стороне совместными усилиями расследовать эти инциденты. Негативная реакция на наши призывы к сотрудничеству и отказ уже в течение полугода предоставить доступ к российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям, которых объявили жертвами покушения, лишь укрепляет уверенность, что ничего в обоснование своих претензий Лондон так и не нашел. Все обвинения против нас полностью сфабрикованы", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.