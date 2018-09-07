На границе Газы палестинец погиб в стычках с израильскими войсками

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Cтолкновения палестинцев с израильской армией в секторе Газа. Архивное фото

Cтолкновения палестинцев с израильской армией в секторе Газа. Архивное фото

ГАЗА, 7 сен — РИА Новости. Один палестинец погиб, свыше 90 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщила представитель местного министерства здравоохранения Вафа Яги.

Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"Один палестинец погиб в городе Рафахе, 94 получили разные ранения", — сказала Яги. По ее данным, 37 пострадавших были госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.

Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, погибли свыше 170 палестинцев, свидетельствуют подсчеты минздрава.