ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — РИА Новости. Представители посольства России в Финляндии планируют посетить недавно найденную могилу советского летчика Валентина Голубева, погибшего на территории Финляндии в 1940 году, рассказала РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Наталья Вежливцева.

Поисковик, ветеран боевых действий Андрей Кашкаров ранее рассказал РИА Новости, что обнаружил в Финляндии, в окрестностях Каяани, с помощью финских коллег, могилу погибшего 26 февраля 1940 года советского летчика Валентина Голубева. Кашкаров профинансировал все работы за собственный счет, и сейчас пытается найти родственников или родных погибшего пилота.

"Посольству стало известно о поисках российским гражданином А. П. Кашкаровым родственников советского летчика-истребителя В. Голубева, погибшего в 1940 году, захоронение которого находится на территории Финляндии. Сотрудники посольства, отвечающие за военно-мемориальную работу, планируют в ближайшее время совместно с Кашкаровым посетить место захоронения с целью проверки состояния захоронения и его паспортизации, проведения необходимых переговоров с ухаживающими за захоронением финнам, а также с представителями местных властей", — говорится в комментарии дипмиссии.

В Финляндии насчитывается более 90 мест захоронений российских и советских военнослужащих. Работа по их поддержанию и благоустройству осуществляется на основании двустороннего соглашения 1992 года "О сотрудничестве в увековечении памяти российских (советских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих в России, погибших в годы Второй мировой войны".

Сотрудники посольства России в Финляндии, занимающиеся военно-мемориальной работой, на постоянной основе, совместно с региональными властями и отделениями Общества "Финляндия-Россия" ведут сбор уточняющих данных и обстоятельств гибели советских военнослужащих в Финляндии. В течение последних трех лет было выявлено и паспортизировано четыре новых захоронения, отметили в дипмиссии.