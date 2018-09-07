В Одессе проверяют сообщение о взрывчатке, заложенной под автомобилем

КИЕВ, 7 сен – РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о подозрительном предмете под автомобилем в Одессе; по предварительным данным, там находится самодельное взрывное устройство, сообщает управление полиции в Одесской области в Facebook.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что под машиной, припаркованной на Фонтанской дороге, обнаружен подозрительный предмет.

"Предварительно установлено, что это самодельное взрывное устройство. Полицейские проводят мероприятия, направленные для извлечение и обезвреживание опасного устройства", — говорится в сообщении полиции.