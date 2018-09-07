Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Британские военные и гражданские специалисты начали проводить тщательную дезинфекцию в доме Скрипалей в Солсбери, чтобы уничтожить все следы нервно-паралитического вещества, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет издание, процесс займет от нескольких недель до нескольких месяцев. Работы контролирует департамент по окружающей среде, продовольствию и сельским делам Великобритании в сотрудничестве с советом графства Уилтшир. Совет предложил жителям соседних домов переехать на время дезинфекции, но те отказались.

По данным газеты, некоторые специалисты будут работать в защитных костюмах. Военным будут помогать специализированные подрядчики, которые "обладают опытом удаления любых следов загрязнения". Во время работ все предметы из жилища будут помещены в специальный контейнер, установленный на дороге возле дома. После обеззараживания специалисты проведут дополнительные анализы, чтобы подтвердить безопасность территории. Источник газеты заявил, что процесс будет "тщательным, но как можно менее разрушительным", при этом район останется в оцеплении до окончания работ.

Как отмечает издание, окончательное решение о сносе дома еще не принято.

"Дело Скрипалей"

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.