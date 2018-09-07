МИД Сирии выразил солидарность с Россией по делу Скрипалей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. МИД Сирии выражает солидарность с Россией в связи с заявлениями Лондона по "делу Скрипалей", сообщило сирийское официальное агентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.
В сирийском ведомстве заявили, что обвинения со стороны Великобритании "сфабрикованы", и доверие к властям королевства упало в связи "с деструктивной политикой в различных сферах".
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.