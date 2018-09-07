МИД Сирии выразил солидарность с Россией по делу Скрипалей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. МИД Сирии выражает солидарность с Россией в связи с заявлениями Лондона по "делу Скрипалей", сообщило сирийское официальное агентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.

"Сирия выражает свою солидарность с Россией, которая категорически отвергла обвинения и ложь Британии по якобы использованию ядовитых химических веществ со стороны РФ", — заявили в МИД Сирии.

В сирийском ведомстве заявили, что обвинения со стороны Великобритании "сфабрикованы", и доверие к властям королевства упало в связи "с деструктивной политикой в различных сферах".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.