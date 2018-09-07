Вьетнам поддерживает повышение роли России в международных делах

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ханой рад, что Россия, несмотря на трудности и вызовы в последние годы, смогла обеспечить свою безопасность и повысить свою роль в решении международных вопросов, заявил генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чон.

"Мы очень рады тому, что в последние годы, несмотря на многие трудности и вызовы, РФ сумела обеспечить свою обороноспособность, безопасность и повысить свою роль в решении международных проблем. Убежден, что, учитывая курс развития страны президента (Владимира) Путина, РФ продолжит успешно развиваться", — заявил он на встрече с вице-спикером совета федерации Андреем Турчаком.

Он добавил, что "несмотря ни на какие перемены в мире, наша партия, наше государство всегда последовательно выступают за дальнейшее укрепление и наращивание отношений с РФ, расширение межпарламентских связей".

В свою очередь, Турчак выразил удовлетворение позитивной динамикой развития отношений России и Вьетнама.

"Наряду с нашим партнерством в двусторонних отношениях мы видим дальнейший потенциал в дальнейшем углублении межпартийных связей. "Единая Россия" и Коммунистическая партия являются правящими и пользуются поддержкой большинства избирателей в наших странах. Первое соглашение о сотрудничестве между нашими партиями было подписано в 2005 году, а в 2017 годы мы его закрепили, подписав протокол о расширении, углублении нашего сотрудничества на 2018-2021 года", — отметил он.

Турчак напомнил, что в октябре текущего года в Москве пройдет генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий.

"Мы будем рады видеть Коммунистическую партию Вьетнама среди участников ассамблеи. Для нас это будет дополнительной возможностью обсудить перспективы нашего взаимодействия", — заявил Турчак.