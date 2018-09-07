В Германии из-за угроз эвакуировали молдавских дипломатов

КИШИНЕВ, 7 сен — РИА Новости. Спецслужбы Берлина эвакуировали сотрудников посольства и консульства Молдавии в Германии после того, как дипломаты получили угрозы в свой адрес, сообщил в пятницу молдавский телеканал Publika.md.
Министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский находится с официальным визитом в Германии, 8 сентября в здании посольства была запланирована его встреча с представителями молдавской диаспоры.
В четверг семь иностранцев были выдворены из Молдавии по подозрению в связи с исламистской группировкой, незаконно действующей в нескольких странах. По данным Amnesty International Moldova это были граждане Турции — сотрудники молдавско-турецких лицеев Orizont. Организация отмечает, что спецоперация СИБа была проведена с "вопиющими нарушениями".
В мае 2017 года Турция призвала Молдавию закрыть молдавско-турецкие лицеи, в которых якобы насаждалась идеология Фетхуллаха Гюлена. Однако премьер Молдавии отметил, что для закрытия учебных заведений нужны весомые доказательства.
В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.