Вопрос границы не стоял на встрече главы дипломатии ЕС с делегацией Косово

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Вопрос границы не рассматривался на переговорах в пятницу главы дипломатии ЕС с косовской делегацией, отдельной встречи с сербским президентом также не было, сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли.
Он также сообщил, что вопрос границ на встречах с ЕС не обсуждался.
"Запрос на посещение Косово (сербским президентом) мы получили, и приветствовали бы его в любое время, мы не имеем ничего против визита. Мы не отказывали ему в визите", — добавил Пацолли, отвечая на вопросы журналистов.