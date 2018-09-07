Вопрос границы не стоял на встрече главы дипломатии ЕС с делегацией Косово

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Вопрос границы не рассматривался на переговорах в пятницу главы дипломатии ЕС с косовской делегацией, отдельной встречи с сербским президентом также не было, сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли.

"Мы провели несколько двусторонних встреч с представителями ЕС, я не знаю, будет ли встреча с (Александром) Вучичем, пока мы с ним не встречались, но мы открыты, мы здесь для этого. И у нас не было сигналов, что он отказывался", — сообщил он журналистам в перерыве между консультациями.

Он также сообщил, что вопрос границ на встречах с ЕС не обсуждался.

"Запрос на посещение Косово (сербским президентом) мы получили, и приветствовали бы его в любое время, мы не имеем ничего против визита. Мы не отказывали ему в визите", — добавил Пацолли, отвечая на вопросы журналистов.