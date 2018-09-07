МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко рассказал порталу "Страна.ua" о работе ведомства со специалистами, которые "на расстоянии могут определять настроения, поведение, а иногда и мысли людей", интересующих спецслужбы.

"Специалисты, которые владеют определенными умениями. Но они не могут манипулировать. Могут только считывать, и то если мы знаем, кто интересующий нас человек. Они могут "нарисовать портрет", дать определенные характеристики по террористу, например, надо его брать сегодня, дабы избежать теракта, или можно подождать до завтра", — рассказал он.

Наливайченко отметил, что работу таких специалистов не стоит называть "магией".

Кроме того, экс-глава СБУ подчеркнул, что услуги гадалок и шаманов популярны среди украинских политиков и членов их семей.

"В очередях стоят. Но в основном ходят они к шарлатанам. Жены часто ходят. Спрашивают, в какой день лучше открыть офшор", — заявил он.

Резюмируя, Наливайченко призвал не пропагандировать подобный подход к работе, посоветовав вместо этого ходить в церковь.